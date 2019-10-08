Таксистов-нелегалов выявили в Подмосковье. Им грозит штраф и изъятие автомобиля

Порядка 210 водителей такси проверили в Красногорске, Жуковском, Котельниках, Фрязино, Мытищах и Одинцове за три недели.

Управление регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с ГИБДД региона еженедельно проводит рейды по пресечению деятельности незаконных перевозчиков такси.

Начальник УРАТК Минтранса Московской области Елена Чаркина отметила, что в ходе мероприятий у перевозчиков такси было выявлено порядка 50 нарушений. В основном они касались отсутствия необходимой атрибутики: шашечного пояса и фонаря легкового такси, информации о водителе в салоне автомобиля, отметок о проведении предрейсового контроля технического состояния автомобиля и прохождении предрейсового медосмотра водителями.

«В отношении водителей составлены протоколы об административных правонарушениях на общую сумму более 600 тысяч рублей. У 13 водителей, которые работали без соответствующего разрешения, были изъяты транспортные средства и помещены на специализированную стоянку», — добавила Елена Чаркина.

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В Красногорске проверили 20 водителей, из которых трое работали нелегально. В Жуковском два водителя из 50 таксистов работали без разрешений. В Котельниках было проверено порядка 100 водителей, из которых трое работали нелегально. Во Фрязине из 20 водителей двое работали без соответствующих разрешений. В Мытищах из проверенных 10 таксистов два водителя работали нелегально. В Одинцове проверили 10 водителей, из них один человек работал без разрешения.

УРАТК проводит совместные мероприятия с сотрудниками ГИБДД по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере таксомоторных перевозок, в том числе по выявлению нелегальных такси. Всего на территории Московской области с начала года было выявлено свыше 430 водителей, которые работали без разрешений на перевозку пассажиров и багажа.

Использование услуг нелегальных такси небезопасно, поскольку водители не проходят регулярного предрейсового медицинского освидетельствования, не соблюдают необходимые требования о проведении технического осмотра транспортных средств, зачастую имеют минимальный водительский стаж. Пассажиры нелегальных перевозчиков не застрахованы на случай аварии.

О такси, не соблюдающих правила перевозки, можно сообщать на портал «Добродел» в разделе «Общественный транспорт» — «Нарушения в сфере таксомоторных перевозок». Проверить разрешение можно на сайте МТДИ.