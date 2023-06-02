Транспорт 02 июня 2023, 23:24 Таксистам запретят работать больше 12 часов в день Таксисты с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки РИА «Новости»

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Таксисты не смогут работать больше 12 часов в сутки с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опубликованное постановление правительства РФ.

«Нормальная продолжительность рабочего времени физлица (водителя такси — прим. ред.) должна составлять не более 40 часов в календарную неделю», — сказано в документе.

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В случае невозможности соблюдения ежедневной нормы, возможен суммированный учет рабочего дня, при котором его продолжительность не должна превышать десяти часов. Увеличить заданный срок допустимо до двух часов, если это требуется для завершения заказа.

Ранее стало известно о выдаче разрешения на работу в такси без российского паспорта. Из перечня документов убрали обязательное предоставление удостоверения личности, если водитель является гражданином РФ. Теперь шоферу, если он собственник автомобиля, достаточно показать копию свидетельства о его регистрации.