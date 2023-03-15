Транспорт 15 марта 2023, 02:46 Таксистам запретят менять агрегаторов и работать больше 12 часов «Известия»: Минтранс не даст таксистам работать свыше 12 часов, меняя агрегаторов РИА «Новости»

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Министерство транспорта России разработало законопроект, согласно которому количество заказов для водителей такси ограничат. Водителям запретят работать более 12 часов, сообщила газета «Известия».

Как отмечено в проекте постановления, после 12 часов работы таксисты не смогут взять новый заказ от агрегатора. В ведомстве предположили, что эта мера приведет к уменьшению рисков происшествий и причинению вреда здоровью россиян.

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Также водителя обяжут делать перерыв после начала смены не позже чем через пять часов, в противном случае он не сможет брать заказы какое-то время. Число и продолжительность поездок будет определять сам сотрудник.

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Эксперты указали на достоинства проекта, но при этом подчеркнули, что он нуждается в технической доработке. Так, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что таксисты, которые захотят работать дольше отведенного времени, найдут варианты обхода новых ограничений.

Водитель, который отработал положенные 12 часов с агрегатором, принимающим заказы через мобильное приложение, перейдет на работу с компанией, где заявки принимают на поездку по телефону и через месенджеры. Также в существующих системах информация привязана только к автомобилю. Поэтому таксист может пересесть на другую машину и тем самым «обнулить» свое рабочее время.

Также к нововведениям не готов функционал нынешних программных обеспечений, которые не способны обменивать данные между агрегаторами, особенно в регионах, заявил представитель «Ситимобила». Поэтому для реализации подобных ограничений нужно создать единую систему по всей России, где после регистрации в системе у каждого водителя появляется единый ID для использования сервисов разных агрегаторов.