15 марта 2023, 02:46
Таксистам запретят менять агрегаторов и работать больше 12 часов
«Известия»: Минтранс не даст таксистам работать свыше 12 часов, меняя агрегаторов
Министерство транспорта России разработало законопроект, согласно которому количество заказов для водителей такси ограничат. Водителям запретят работать более 12 часов, сообщила газета «Известия».
Как отмечено в проекте постановления, после 12 часов работы таксисты не смогут взять новый заказ от агрегатора. В ведомстве предположили, что эта мера приведет к уменьшению рисков происшествий и причинению вреда здоровью россиян.
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Также водителя обяжут делать перерыв после начала смены не позже чем через пять часов, в противном случае он не сможет брать заказы какое-то время. Число и продолжительность поездок будет определять сам сотрудник.
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Эксперты указали на достоинства проекта, но при этом подчеркнули, что он нуждается в технической доработке. Так, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что таксисты, которые захотят работать дольше отведенного времени, найдут варианты обхода новых ограничений.
Водитель, который отработал положенные 12 часов с агрегатором, принимающим заказы через мобильное приложение, перейдет на работу с компанией, где заявки принимают на поездку по телефону и через месенджеры. Также в существующих системах информация привязана только к автомобилю. Поэтому таксист может пересесть на другую машину и тем самым «обнулить» свое рабочее время.
Также к нововведениям не готов функционал нынешних программных обеспечений, которые не способны обменивать данные между агрегаторами, особенно в регионах, заявил представитель «Ситимобила». Поэтому для реализации подобных ограничений нужно создать единую систему по всей России, где после регистрации в системе у каждого водителя появляется единый ID для использования сервисов разных агрегаторов.
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