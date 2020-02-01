Таксистам удвоят штрафы

Если поправки примут, за езду с неисправными тормозами или рулевым управлением штраф будет увеличен с 500 рублей до тысячи. За проезд на красный свет также придется заплатить вдвое — вместо одной тысячи две. Соответственно за поворот налево или разворот в запрещенном месте штраф возрастет с тысячи-полутора до двух-трех тысяч рублей.

Если произойдет дорожно-транспортное происшествие, в котором пассажир получит травмы, водителя такси или автобуса, спровоцировавших ДТП, будут штрафовать на сумму от пяти до 10 тысяч рублей или лишить прав на срок один-два года.

Для автолюбителей штрафы возрастут еще больше, в четыре-шесть раз за отдельные нарушения. По мнению экспертов, ужесточение штрафов не сделает водителей дисциплинированными, а скорее добавят нервозности на дорогах.