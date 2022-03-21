Таксистам с иностранными правами предложили запретить работу в РФ

Таксистам с иностранными водительскими правами предложили запретить работу в России. С такой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Об этом написали в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев подготовил свое предложение по итогам специального заседания СПЧ, на котором подняли вопрос о мигрантах в сфере такси. Согласно действующим законам, для работы таксистом в РФ нужно иметь стаж вождения не менее трех лет. Он может подтверждаться датой выдачи прав, в том числе иностранных.

Глава СПЧ указал, что такое нововведение уже предусмотрено в поправках закона «О такси», который находится на рассмотрении Госдумы. Но из-за сложностей с прохождением документа СПЧ предложил закрепить эти требования в правилах перевозок пассажиров, утвержденных правительством РФЫ в октябре 2020 года.

«Такое решение позволит сохранить возможность передвижения по российским дорогам водителей с иностранными водительскими удостоверениями в личных целях, а также не затронет водителей, задействованных в международных грузоперевозках и международном автобусном сообщении», — отметили в СПЧ.

Ранее в Госдуме также предлагали запретить работать водителями такси и общественного транспорта ранее судимым за особо тяжкие преступления: убийство, изнасилование и грабеж.