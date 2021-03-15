Таксист наехал на бронетранспортер во Владивостоке. Видео

Утром 15 марта во Владивостоке в районе Снеговой, 71 такси Toyota Prius столкнулось с бронетранспортером. На место оперативно прибыли сотрудники ДПС, но пробки избежать не удалось.

Как сообщило региональное издание PRIMPRESS, о пострадавших не сообщается.

Источник в штабе Тихоокеанского флота сообщил ТАСС, что такси столкнулось с БТР-82А по вине водителя.

«[Автомобиль] Toyota Prius на перекрестке в нарушение правил дорожного движения пытался вклиниться в колонну военной техники, произошло столкновение», — сказал собеседник агентства. По его словам, поблизости находится военная часть.