Таксист и мотоциклист столкнулись на Фрунзенской набережной Москвы

В 21:00 на Фрунзенской набережной Москвы столкнулись машина такси и мотоциклист, ехавший на HONDA CB400.

Как сообщили «360» в столичном главке ГИБДД, вечером в районе Фрунзенской набережной 12, навстречу машине такси двигались два мотоциклиста. Один из них, ехавший на CB400, разминуться с автомобилем не смог.

Он получил тяжелые травмы — переломы ноги и руки, многочисленные ушибы. Таксист не пострадал, он находится в шоковом состоянии.

Источник фото: «ВКонтакте»

Как сообщил корреспондент «360» с места событий, водитель такси на светофоре не пропустил байкера и стал поворачивать налево. От удара мотоциклист перелетел через машину. По предварительной информации, у него сломана нога и обе руки, он госпитализирован. По факту дтп ведется проверка.