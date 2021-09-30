Такси для вегетарианцев начнет работу в Москве

Вегетарианское такси запустят в Москве. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса такси.

Всемирный день вегетарианства отмечают 1 октября. С этого дня на дорогах Москвы появятся автомобили с праздничной оклейкой. Водители, которые задействованы в данном проекте, являются вегетарианцами. Пассажиры смогут задать им интересующие вопросы и обсудить свои взгляды касаемо подходу к питанию.

Также участники проекта смогут получить сертификаты на несколько наборов растительного мяса и сертификаты на бесплатный ужин в одном из вегетарианских ресторанов.

Проект был разработан в союзе с производителем растительного мяса. Он рассчитан на привлечение внимания россиян к пользе вегетарианства.

Ранее вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев, зампред комиссии по безопасности Общественной палаты Александр Холодов прокомментировал законопроект, который запрещает людям с судимостью работать в такси. По его словам, закон не решает проблемы граждан, а создает новые.