Такси-беспилотники начали тестировать на дорогах Китая
Беспилотные такси начали тестировать на дорогах Китая. Машинами не управляют ни водители в салоне, ни операторы на расстоянии, информирует Naked Science.
Уточняется, что тестирование 25 беспилотных авто проводится в большом китайском городе Шэньчжэнь. Первый этап испытаний предполагает езду машин без пассажиров. В будущем планируется запустить беспилотники в Шанхае, Гуанчжоу, Уху и Ухане, информирует сайт «Русская планета».
Накануне испытание первых летающих такси, которые управляются без участия пилота, прошло в Сеуле в Южной Корее.