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    04 декабря 2020, 11:56

    Такси-беспилотники начали тестировать на дорогах Китая

    Полина Петрова

    Беспилотные такси начали тестировать на дорогах Китая. Машинами не управляют ни водители в салоне, ни операторы на расстоянии, информирует Naked Science.
    Такси-беспилотники начали тестировать на дорогах Китая

    Уточняется, что тестирование 25 беспилотных авто проводится в большом китайском городе Шэньчжэнь. Первый этап испытаний предполагает езду машин без пассажиров. В будущем планируется запустить беспилотники в Шанхае, Гуанчжоу, Уху и Ухане, информирует сайт «Русская планета».

    Накануне испытание первых летающих такси, которые управляются без участия пилота, прошло в Сеуле в Южной Корее.