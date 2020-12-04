Такси-беспилотники начали тестировать на дорогах Китая

Уточняется, что тестирование 25 беспилотных авто проводится в большом китайском городе Шэньчжэнь. Первый этап испытаний предполагает езду машин без пассажиров. В будущем планируется запустить беспилотники в Шанхае, Гуанчжоу, Уху и Ухане, информирует сайт «Русская планета».

Накануне испытание первых летающих такси, которые управляются без участия пилота, прошло в Сеуле в Южной Корее.