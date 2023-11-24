Транспорт 24 ноября 2023, 18:02 «Такая чушь». Песков отказался комментировать публикации про тоннель под Крымским мостом Песков назвал чушью информацию о строительстве тоннеля под Крымским мостом Официальная страница Моста через Керченский пролив в Крым

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Новость о строительстве тоннеля под Крымским мостом — чушь, которую даже не стоит комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Американская газета The Washington Post сообщила, что Россия и Китай якобы планируют построить подводный тоннель под Керченским проливом. Как указало издание, проект будто бы задумали в качестве безопасной альтернативы Крымскому мосту. Журналисты попросили Пескова прокомментировать эту публикацию.

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«Такое даже не стоит комментировать. На Washington Post не похоже — такую чушь написать», — ответил представитель Кремля.

Крымский мост периодически закрывают для проезда автомобильного транспорта. При временной остановке движения оказавшихся на мосту водителей обычно просят сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.