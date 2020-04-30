Тахографы станут обязательны для всех автобусов с 1 мая. Специалист рассказал, зачем и как это будет работать

Все частные автобусы в некоторых регионах оборудуют тахографами с 1 мая. Если раньше это правило распространялось только на юридических лиц, то теперь под него попадут все. Как рассказал «360» председатель ассоциации организаций в сфере развития системы тахографического контроля «РУСТАХОКОНТРОЛЬ» Геннадий Мирошин, это приведет к снижению аварий.

Сам тахограф представляет собой контрольное устройство, которое регистрирует скорость передвижения транспорта и следит за соблюдением режима труда и отдыха водителя.

Как пояснил Геннадий Мирошин, у аппарата есть два режима, которые может выбрать водитель. Ехать 4,5 часа, а потом отдохнуть 45 минут и снова отправиться на дорогу на 4,5 часа. Либо же крутить руль девять часов, чтобы потом 11 часов отдыхать.

«Но есть послабления, когда за девять часов водитель не успел доехать до места и, к примеру, встал в пробку, то он может получить дополнительный час на управление автобусом. Также и с отдыхом — можно сократить его до девяти часов», — рассказал эксперт.

Проверять данные с тахографа могут сотрудники дорожной инспекции. Штраф за нарушение режима работы и отдыха составляет от полутора до двух тысяч рублей. А за отсутствие самого контрольного устройства — от трех до пяти тысяч рублей.

Однако сейчас тахографы должны ставить только автобусы, которые принадлежат организациям. Если транспортным средством владеет простой человек, то на него требование по установке устройства не распространяется.

«У нас половина парка автобусов зарегистрирована на юридических лиц и половина парка, по данным ГИБДД, зарегистрирована на физических лиц. И получается, что требования по безопасности дорожного движения к юридическим лицам достаточно серьезные, а вторая половина автобусов под такие требования не попадает», — пояснил причину введения изменении в правила Геннадий Мирошин.

Он пояснил, что теперь все водители автобусов должны будут следить за соблюдением своего режима. Это должно привести к тому, что они прекратят засыпать за рулем после переработки и попадать в аварии.

О том, какие еще перемены ждут россиян начиная с 1 мая, можно прочитать в материале «360».