Сын Валерии попал во вторую аварию за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин сообщил подписчикам в Instagram, что второй раз за неделю попал в аварию. На этот раз в Москве и без травм.

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Как сообщил Шульгин в Instagram, в машину, в которой он ехал, врезался автобус.

«Похоже, больше нельзя садиться в машину», — предположил Арсений.

По данным портала 78.ru, молодой человек вызвал такси, когда его выписали из больницы. Неожиданно в машину врезался грузовой Citroen. Арсений обошелся без травм, было немного поцарапано такси. Но на него произвела впечатление вторая авария за неделю. Шульгин пересел на другое такси и без приключений добрался домой.

Первое ДТП произошло 8 декабря на трассе М11 в Ленинградской области. Машина Арсения врезалась в ограждение. По версии ГИБДД, за рулем сидела его девушка Лиана Волкова, которая не справилась с управлением на большой скорости.