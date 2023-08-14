Транспорт 14 августа 2023, 16:14 Свыше трех тысяч нарушителей на велосипедах и самокатах выявил рейд московской Госавтоинспекции Госавтоинспекция Москвы во время рейда выявила более трех тысяч нарушителей на СИМах Unsplash

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Порядка 3200 нарушений правил дорожного движения при езде на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности выявили госавтоинспекторы Москвы во время недавнего рейда. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

Большая часть происшествий пришлась на владельцев СИМов — электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других подобных видов транспорта. Госавтоинспекция Москвы насчитала 1381 нарушителя в этой категории. Чуть реже попадались велосипедисты — за время рейда, с 12 по 13 августа, их привлекали к ответственности 707 раз.

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Отдельно госавтоинспекторы обратили внимание на курьеров служб доставки — за два дня проверки госавтоинспекторы остановили 1191 курьера, нарушавшего ПДД.

Ранее в Москве около трех автовокзалов — Центрального, Северных Ворот и Южных Ворот — появились велопарковки и станции велопроката.