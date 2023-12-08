Транспорт 08 декабря 2023, 12:32 Свыше миллиона автомобилей Honda отзовут из-за проблем с топливными насосами Корпорация Honda отзовет более 1 млн машин из-за проблем с топливными насосами

Читать 360tv в

Около 1,13 миллиона автомобилей Honda, произведенных с июня 2017 года по сентябрь 2020-го, отзовут из-за проблем с деталями топливного насоса, которые могут привести к остановке двигателя. О решении корпорации по отзыву машин сообщила японская газета Mainichi.

По данным издания, в общей сложности Honda решила отозвать 1 138 046 автомобилей. Среди них могут быть машины 25 моделей, в том числе N-BOX, Fit и Step Wagon, уточнила газета.

Реклама

Об отзыве автомобилей также сообщили в министерстве земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. По информации ведомства, деталь внутри насоса может деформироваться, а это сделает невозможным подачу топлива, что приведет к остановке двигателя во время движения авто.

«Было 394 сообщения о дефектах», — уточнили авторы статьи со ссылкой на статистику министерства.