Свыше девяти тысяч кроссоверов Audi Q5 отзывают из России

По данным информагентства, немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает 9 469 кроссоверов Audi Q5, которые были реализованы с 2017 года по настоящее время. Причина заключается в том, что из-за «скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки». В результате может ослабнуть крепление накладки колесной арки, и накладка может полностью отделиться. Отмечается, что выступ накладки закрепят двумя модифицированными фиксаторами. Дилерские центры сделают ремонтные работы бесплатно.