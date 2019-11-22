  • Свыше девяти тысяч кроссоверов Audi Q5 отзывают из России

    22 ноября 2019, 15:17

    Артур Блянихов

    Росстандарт предупредил об отзыве более девяти тысяч моделей Audi Q5 из России, передает ИА RNS.

    По данным информагентства, немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает 9 469 кроссоверов Audi Q5, которые были реализованы с 2017 года по настоящее время. Причина заключается в том, что из-за «скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки». В результате может ослабнуть крепление накладки колесной арки, и накладка может полностью отделиться. Отмечается, что выступ накладки закрепят двумя модифицированными фиксаторами. Дилерские центры сделают ремонтные работы бесплатно.