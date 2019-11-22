Свыше девяти тысяч кроссоверов Audi Q5 отзывают из России
Росстандарт предупредил об отзыве более девяти тысяч моделей Audi Q5 из России, передает ИА RNS.
По данным информагентства, немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает 9 469 кроссоверов Audi Q5, которые были реализованы с 2017 года по настоящее время. Причина заключается в том, что из-за «скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки». В результате может ослабнуть крепление накладки колесной арки, и накладка может полностью отделиться. Отмечается, что выступ накладки закрепят двумя модифицированными фиксаторами. Дилерские центры сделают ремонтные работы бесплатно.