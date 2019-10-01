Свыше 700 тысяч грузовиков проехало за год по Крымскому мосту

Мостостроители покатали журналистов по ж/д части Крымского моста Подробнее

По данным издания, за 12 месяцев по Крымскому мосту проехали 723 тысячи грузовиков. Таким образом в два с половиной раза превышен годовой грузовой трафик Керченской паромной переправы.

Отмечается, что транспортные предприятия сэкономили более 14 миллиардов рублей за счет бесплатного и круглосуточного проезда через мост. Также в сентябре был зафиксирован другой рекорд — около трех тысяч фур проехали по Крымскому мосту за одни лишь сутки.