Свыше 700 тысяч грузовиков проехало за год по Крымскому мосту
С момента открытия автодорожной части Крымского моста по нему проехало более 700 тысяч грузовых машин, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на местные СМИ.
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По данным издания, за 12 месяцев по Крымскому мосту проехали 723 тысячи грузовиков. Таким образом в два с половиной раза превышен годовой грузовой трафик Керченской паромной переправы.
Отмечается, что транспортные предприятия сэкономили более 14 миллиардов рублей за счет бесплатного и круглосуточного проезда через мост. Также в сентябре был зафиксирован другой рекорд — около трех тысяч фур проехали по Крымскому мосту за одни лишь сутки.