Транспорт 06 февраля 2023, 15:14 Свыше 60 новых станций метро появилось в Москве с 2011 года

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С 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метрополитена. Такой информацией поделился мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на блог градоначальника.

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Мэр подчеркнул, что количество новых станций сравнимо со всеми построенными за предыдущие 42 года. По его словам, в будние дни новые станции используют свыше 1,5 миллиона пассажиров. Многие смогли сократить время в пути в среднем на 20-30 минут.