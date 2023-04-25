Транспорт 25 апреля 2023, 19:05 Свыше 40 электрозаправочных станций появятся в Петербурге

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До конца текущего года в Санкт-Петербурге установят порядка 45 электрозаправочных станций для автомобилей. Такой информацией поделился директор петербургского Центра энергосбережения Иван Трегубов, сообщил «Петербургский дневник».

Средства на установку выделили из федерального бюджета. По словам специалиста, располагаться они будут на территории крупных парковок и других общественных мест.

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«Мы взаимодействуем с потенциальными инвесторами по вопросу развития электрозарядной инфраструктуры. Как правило, места установки электрозаправок — это крупные парковки и общедоступные места на улично-дорожной сети», — уточнил Трегубов.