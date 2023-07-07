Транспорт 07 июля 2023, 19:06 Свыше 10 млн рублей за неделю заплатили петербуржцы за парковку на Петроградской стороне

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Власти Санкт-Петербурга организовали платную парковку в Петроградском районе. Всего за неделю петербуржцы заплатили за стоянку порядка 11 миллионов рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Данная услуга стала востребованной среди водителей. Кроме того, из-за введения платной парковки на улицах региона стало свободнее.

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Оплату ввели с 1 июля 2023 года из-за избыточной автомобилизации. За этот срок в казну поступило порядка 11 миллионов рублей.