07 июля 2023, 19:06
Свыше 10 млн рублей за неделю заплатили петербуржцы за парковку на Петроградской стороне
Власти Санкт-Петербурга организовали платную парковку в Петроградском районе. Всего за неделю петербуржцы заплатили за стоянку порядка 11 миллионов рублей. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Данная услуга стала востребованной среди водителей. Кроме того, из-за введения платной парковки на улицах региона стало свободнее.
Реклама
Оплату ввели с 1 июля 2023 года из-за избыточной автомобилизации. За этот срок в казну поступило порядка 11 миллионов рублей.
Деньги
Реклама
Реклама