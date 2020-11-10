Свою технику в Уфе представил автозавод «ГАЗ»

По данным издания, республиканские власти заинтересовал самосвал на базе «ГАЗель НЕКСТ», чья грузоподъемность составляет две тонны. Также руководство Башкирии обратило внимание на многоцелевую модель автобуса «ГАЗель Сити», которая вмещает до двадцати двух пассажиров. Отмечается, что новые автобусы и электробусы завода отличает эргономика и технологичный дизайн.