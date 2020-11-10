Свою технику в Уфе представил автозавод «ГАЗ»
В башкирской столице прошла презентация автомобильной техники «УРАЛ» и «Группы ГАЗ», в рамках которой ГУП «Башавтотранс» получило пятьдесят автобусов. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, республиканские власти заинтересовал самосвал на базе «ГАЗель НЕКСТ», чья грузоподъемность составляет две тонны. Также руководство Башкирии обратило внимание на многоцелевую модель автобуса «ГАЗель Сити», которая вмещает до двадцати двух пассажиров. Отмечается, что новые автобусы и электробусы завода отличает эргономика и технологичный дизайн.