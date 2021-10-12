АвтоВАЗ перестанет выпускать один из своих автомобилей

АвтоВАЗ планирует прекратить выпуск пятидверной модификации Lada Niva Legend к ноябрю 2021 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на страницу сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Не исключено, что отдельные автомобили пятидверной Lada Niva Legend еще можно будет увидеть на конвейере в начале последнего месяца года. Но это лишь в том случае, если раньше не получится выработать все ранее сваренные кузова», — сказано в сообщении.

При этом в сборочно-кузовном производстве сохранят лишь два автомобиля Lada Niva — трехдверная Legend и Travel. Первый автомобиль планируют выпускать в шести комплектациях и семи цветах, а второй — в пяти комплектациях и пяти цветах.