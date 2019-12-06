Он следит за тобой. IPhone 11 отправляет данные о местоположении даже при отключенном GPS Подробнее

Сейчас на 11-12% автодороги (70-80 километров) связь полностью отсутствует, на некоторых других участках происходят сбои, выяснила компания Telecom Daily. Там, где нет покрытия сети, не работает экстренный номер 112 и система автоматического реагирования на аварии ЭРА-ГЛОНАСС.

В компании «Автодор» рассказали, что связи нет на участках, которые сильно удалены от населенных пунктов.

Для решения проблемы требуется построить 105 новых вышек сотовой связи. Компания обещает завершить строительство до конца года. В настоящее время 40% объектов уже готовы к размещению оборудования операторов.

В Telecom Daily сообщили, что у «Мегафона» сигнал покрывает почти 90% трассы, у МТС, «Билайна» и Tele2 этот показатель находится на уровне 70-75%.