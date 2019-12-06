  • Связь на трассе Москва — Петербург обещают наладить в начале 2020 года

    06 декабря 2019, 03:33

    Кирилл Фролов

    Сотовое покрытие платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, запущенной в конце ноября, составляет около 90%. От мертвых зон планируется избавиться в первом квартале 2020 года, заявили «Известиям» операторы.
    Связь на трассе Москва — Петербург обещают наладить в начале 2020 года

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    Сейчас на 11-12% автодороги (70-80 километров) связь полностью отсутствует, на некоторых других участках происходят сбои, выяснила компания Telecom Daily. Там, где нет покрытия сети, не работает экстренный номер 112 и система автоматического реагирования на аварии ЭРА-ГЛОНАСС.

    В компании «Автодор» рассказали, что связи нет на участках, которые сильно удалены от населенных пунктов.

    Для решения проблемы требуется построить 105 новых вышек сотовой связи. Компания обещает завершить строительство до конца года. В настоящее время 40% объектов уже готовы к размещению оборудования операторов.

    В Telecom Daily сообщили, что у «Мегафона» сигнал покрывает почти 90% трассы, у МТС, «Билайна» и Tele2 этот показатель находится на уровне 70-75%.