Транспорт 11 сентября 2023, 12:45 Светофоры по 1617 адресам установили и обновили в Москве за 10 лет ЦОДД за 10 лет работы установил и обновил в Москве светофоры по 1617 адресам Сайт мэра и правительства Москвы

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За прошедшие десять лет Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил и обновил в столице светофоры по 1617 адресам. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Всего за 2023 год мы планируем установить или обновить светофоры по 270 адресам. В первую очередь размещаем их в местах аварийности, на пешеходных переходах возле школ, больниц и парков, а также у новых железнодорожных станций и остановок городского транспорта», — рассказал он.

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Например, пересечение Измайловского шоссе с 1-м Кирпичным переулком является зоной повышенной опасности. На днях там произошли три ДТП. Поэтому светофор был необходим для установки.

Также еще один появился в СЗАО в районе домов № 21 и 23 на Туристской улице и напротив спорткомплекса «Олимп Арена» на Минской улице.

Ранее жителям столицы сообщили, что зарядные станции повышенной мощности для электромобилей протестируют в Москве.