Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило пешеходам простые правила, как вести себя на дорогах, чтобы не попасть в аварию и сохранить свою жизнь.

Осенне-зимний период — один из наиболее опасных для всех участников дорожного движения. В этот период половина дорожно-транспортных происшествий в городах — это наезды на пешеходов, причем треть из них происходит на пешеходных переходах.

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Одной из главных проблем остается слабая видимость пешехода на дороге, особенно в темное время суток — число аварий возрастает, увеличивается число погибших. С начала года на дорогах Московской области погибло более 160 пешеходов, около одной тысячи получили травмы различной степени тяжести.

Чтобы сохранить свою жизнь, необходимо соблюдать простые правила:

1. Переходите проезжую часть только в специально отведенных местах — на пешеходных переходах. Четко следуйте сигналам светофора, если переход регулируемый. Если же светофора нет, убедитесь, что путь будет безопасным. Водитель может не заметить вас и не успеть затормозить.

2. Готовьтесь к переходу дороги заранее, не совершайте резких движений и рывков, не перебегайте дорогу.

3. Смотрите по сторонам и оценивайте скорость движения и плотность транспортного потока на дороге. Помните, что тормозной путь транспортного средства увеличивается при плохих погодных условиях. А пешеходу легче увидеть движущийся автомобиль даже во время дождя, чем водителю фигуру на дороге.

4. Смотрите не только на первую полосу, обращайте внимание на автомобили на всей проезжей части.

5. Будьте внимательны: не отвлекайтесь на телефон, не слушайте музыку в наушниках, не надвигайте шапки и капюшоны на глаза.

6. Воздержитесь от перехода проезжей части при приближении автомобилей оперативных служб с включенными световым и звуковым сигналами.

7. Ожидайте маршрутный транспорт или такси только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.

8. Носите светоотражающие знаки, если выходите на улицу в темное время суток. Фликеры — светоотражатели значительно снижают количество аварий. Еще в прошлом году в моду вошли рефлективы — одежда и обувь со светоотражающими деталями.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

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Своих моделей в рефлектив одели Calvin Klein, Balenciaga, Supreme, Reebok, Tommy Hilfiger, Джон Гальяно для Maison Margiela, тем самым запустив тренд в масс-маркет. В этом сезоне модники с большой охотой носят одежду, обувь, сумки со светоотражателями или полностью отражающие световые лучи — они ярко выглядят на вечерних фотографиях, сделанных со вспышкой.

Если вы моде не следуете, то носите вечером одежду светлых тонов. Это спасет вам жизнь — пешехода в светлом водитель увидит в пределах 50-55 метров; чем темнее цвет, тем меньше вероятность, что вас заметят на дороге. Но если на вас будет хотя бы маленькая светоотражающая часть — в темноте ее увидят на расстоянии 150 метров.