Транспорт 31 марта 2023, 15:03 Свет дали более 10 тысячам жителей Ростовской области после неполадок из-за непогоды Ростовская прокуратура: жителям региона дали свет, людям на трассе подвезли топливо

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Власти Ростовской области всячески стараются помочь людям, которые оказались в сложной ситуации из-за непогоды. Утром местным жителям вновь дали свет, а застрявшим автомобилистам на трассе М-4 «Дон» привезли еду и топливо. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Ростовской области контролирует ситуацию с ликвидацией последствий неблагоприятных погодных условий на территории региона. В результате принятых аварийными службами мер к утру удалось вернуть свет и тепло более 10 тысячам местным жителям», — уточнили в ведомстве.

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Движение по федеральной трассе частично возобновили. Специалисты провели монтаж барьерных ограждений, продолжаются работы по расчистке дороги и организации «карманов» с помощью инженерной техники для проезда транспорта.

Кроме того, для людей подготовили 17 пунктов временного размещения, восемь мобильных пунктов обогрева и питания. Также идет доставка продуктов и подвоз топлива для заправки машин, оказавшихся на дороге. Восстановительные работы сейчас продолжаются, прокуратура контролирует их ход.

«На контроле надзорного ведомства остается ситуация по соблюдению прав граждан при ликвидации последствий указанных неблагоприятных погодных условий», — добавили в прокуратуре.

Накануне сильный снегопад обрушился на Ростовскую область. В результате этого жители пяти районов региона остались без света, а на трассе М-4 «Дон» образовалась огромная пробка.