Suzuki увеличила продажи в три раза в январе

Итоги за прошлый месяц превысили результат за аналогичный период 2019 года на 228%.

Первую строчку в лидерстве продаж занял кроссовер Vitara. В январе реализовали 341 машину этой модели, что на 234% превысило прошлогодний результат.

Suzuki SX4 удалось превысить показатель января 2019 года на 272% и продать 134 автомобиля.

«Старт 2020 года можно считать успешным. Прослеживается, безусловно, положительная динамика относительно первого месяца прошлого года. Мы ценим доверие клиентов и планируем развивать акции и программы, которые позволят сделать приобретение надежных автомобилей Suzuki еще более выгодным», — заметил гендиректор российской компании-представителя Suzuki г-н Такахаси Юта.