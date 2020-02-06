Suzuki увеличила продажи в три раза в январе
Официальный представитель японской компании Suzuki определил результаты продаж за январь 2020 года. ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» удалось реализовать 521 автомобиль. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Итоги за прошлый месяц превысили результат за аналогичный период 2019 года на 228%.
Первую строчку в лидерстве продаж занял кроссовер Vitara. В январе реализовали 341 машину этой модели, что на 234% превысило прошлогодний результат.
Suzuki SX4 удалось превысить показатель января 2019 года на 272% и продать 134 автомобиля.
«Старт 2020 года можно считать успешным. Прослеживается, безусловно, положительная динамика относительно первого месяца прошлого года. Мы ценим доверие клиентов и планируем развивать акции и программы, которые позволят сделать приобретение надежных автомобилей Suzuki еще более выгодным», — заметил гендиректор российской компании-представителя Suzuki г-н Такахаси Юта.