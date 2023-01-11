Транспорт 11 января 2023, 21:59 Suzuki презентовала электрокроссовер eVX

Читать 360tv в

Производитель автомобилей Suzuki провел мировую премьеру нового электрокроссовера eVX в рамках выставки Auto Expo 2023, проходящей в Индии в эти дни. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу автомобильной корпорации.

Новый электрокроссовер способен проехать без подзарядки до 550 километров. Но большинство технических подробностей пока не разглашают. Однако есть информация, что длина электромобиля составляет 4,3 метра. Питает eVX аккумулятор емкостью 60 кВт/ч. При этом компания производитель пока держит в секрете мощность авто и другие характеристики.

Реклама

«В Suzuki Group решение проблемы глобального потепления является приоритетной задачей. Мы продвигаем ряд мер по снижению выбросов парниковых газов», — презентовал электрокроссовер президент Suzuki.

Реклама