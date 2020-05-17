Sukhoi SuperJet 100 предрекли успех после пандемии

«Практика возобновления авиаперевозок, которую мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованны», — заявил он.

По его словам, именно поэтому у Sukhoi Superjet 100 появились серьезные и хорошие шансы проявить себя на рынке. До 2024 года одна из дальневосточных авиакомпаний намерена закупить до 60 таких самолетов и 16 лайнеров МС-21, добавил Борисов.

В 2020 году мировая авиаотрасль столкнулась с масштабным кризисом из-за распространения коронавируса. Новая инфекция повлияла на падение спроса на услуги перевозчиков.

Ранее мексиканская бюджетная авиакомпания InterJet полностью перешла на российские авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 во время коронавируса.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку до 98 пассажиров. Он способен преодолеть около 4,5 тысячи километров. В коммерческую эксплуатацию летательный аппарат введен в 2011 году.