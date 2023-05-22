Транспорт 22 мая 2023, 18:33 Суд взыскал с Siemens неустойку за неисполнение договора поставок «Сапсанов» для РЖД Арбитражный суд удовлетворил заявление РЖД о взыскании с Siemens неустойки в 6 млн рублей РИА «Новости»

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление РЖД о взыскании с Siemens Mobility GmbH ежедневно неустойки в размере более шести миллионов рублей за неисполнение судебного решения. Об этом сообщил ТАСС.

«Взыскать с Siemens Mobility GmbH в пользу открытого акционерного общества „Российские железные дороги“ <…> неустойку», — отметил судья.

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В конце апреля судебная инстанция обязала Siemens передать РЖД 13 поездов «Сапсан» по контракту, который заключили летом 2019 года.

Поставки составов запланировали с осени 2022 года по июль 2023 года. Но Siemens Mobility не выполнил своих обязательств, сославшись на введенные Евросоюзом санкции против России.

Тогда компания «РЖД» обратилась в апелляционный суд, где подтвердили, что санкционное законодательство ЕС не может действовать в России. Расторжение договора в одностороннем порядке стороны не предусмотрели.