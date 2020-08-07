facebook_pixel
    07 августа 2020, 18:33

    Суд приостановил работу сервиса такси Wheely в Москве

    Анатолий Минкин

    Конфликт между сервисом премиум-такси Wheely и московским Центром организации дорожного движения (ЦОДД) довел до суда. Как сообщил сайт газеты «Ведомости», сегодня Мещанский районный суд приостановил работу Wheely на 90 дней. Компания намерена обжаловать это решение.
    Суд приостановил работу сервиса такси Wheely в Москве

    Основной причиной конфликта стал отказ Wheely передавать данные о движении автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему города, где оператором выступает ЦОДД. В компании заявили, что это требование противоречит Конституции, закону о персональных данных.

    Департамент транспорта обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. В итоговом решении надзорного ведомства говорится, что отказ от передачи данных может привести к ухудшению эпидемической ситуации в столице и ставит под угрозу безопасность людей.

    Генеральный директор сервиса Антон Чиркунов заявил, что Департамент транспорта Москвы использует указ, чтобы получить доступ к данным, которого нет ни у одного города, где представлен сервис. Кроме того, федеральный закон требует от компании защищать персональные данные своих работников.

    Сервис Wheely подал обжалование на судебное решение. В пресс-службе отметили, что водители продолжают выезжать на рейсы, но судебные приставы могут остановить работы компании в любой момент.

    Работу премиальных сервисов такси в Москве остановили в апреле 2020 года вместе с сервисами каршеринга в связи с распространением коронавирусной инфекции. В начале мая Департамент транспорта разрешил машинам снова выезжать при условии соблюдения санитарных норм и передачи данных геолокации в Единую региональную навигационно-информационную систему.

    Новости SMI.FM