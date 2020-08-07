Суд приостановил работу сервиса такси Wheely в Москве

Основной причиной конфликта стал отказ Wheely передавать данные о движении автомобилей в Единую региональную навигационно-информационную систему города, где оператором выступает ЦОДД. В компании заявили, что это требование противоречит Конституции, закону о персональных данных.

Департамент транспорта обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. В итоговом решении надзорного ведомства говорится, что отказ от передачи данных может привести к ухудшению эпидемической ситуации в столице и ставит под угрозу безопасность людей.

Генеральный директор сервиса Антон Чиркунов заявил, что Департамент транспорта Москвы использует указ, чтобы получить доступ к данным, которого нет ни у одного города, где представлен сервис. Кроме того, федеральный закон требует от компании защищать персональные данные своих работников.

Сервис Wheely подал обжалование на судебное решение. В пресс-службе отметили, что водители продолжают выезжать на рейсы, но судебные приставы могут остановить работы компании в любой момент.

Работу премиальных сервисов такси в Москве остановили в апреле 2020 года вместе с сервисами каршеринга в связи с распространением коронавирусной инфекции. В начале мая Департамент транспорта разрешил машинам снова выезжать при условии соблюдения санитарных норм и передачи данных геолокации в Единую региональную навигационно-информационную систему.