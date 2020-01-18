Суд оштрафовал дебошира из Кемерова за мат в самолете

Суд в Кемерове оштрафовал пассажира, который нецензурно выразился в адрес бортпроводника. Мужчина заплатит 500 рублей.

«Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности мужчину, нецензурно выразившегося в адрес бортпроводника… Заводский районный суд назначил гражданину наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе Кузбасского линейного управления МВД.

42-летний мужчина 17 января должен был вылететь в Москву из Кемерова. Когда бортпроводники попросили пассажиров занять свои места, мужчина грубо отреагировал на эту просьбу и «нецензурно выразился в адрес бортпроводника». Экипаж вызвал полицию, и дебошира сняли с рейса.

По данным областной газеты «Кузбасс», в отношении пассажира составили административный протокол о мелком хулиганстве.