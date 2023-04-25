Транспорт 25 апреля 2023, 17:01 Суд обязал Siemens передать РЖД 13 поездов «Сапсан» по контракту 2019 года Апелляционный суд Москвы утвердил обязательство Siemens по передаче РЖД 13 «Сапсанов» РИА «Новости»

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Признание незаконным отказа немецкой компании Siemens Mobility от контрактных поставок 13 высокоскоростных электропоездов «Сапсан» ОАО «Российские железные дороги» подтвердил девятый арбитражный апелляционный суд Москвы. Выполнение обязательств по договору от 2019 года возложили на дочерние структуры немецкой фирмы. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщило агентство «Прайм».

Контракт о поставках 13 поездов «Сапсан» российский перевозчик заключил с Siemens Mobility и акционерным обществом «Группа „Синара“» в июне 2019 года. Общая стоимость поездов составила 512,5 миллиона евро. По дополнительному соглашению на 583,1 миллиона евро немецкий производитель взял на себя обязательства вести техническое обслуживание составов в ближайшие 30 лет.

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Поставки поездов планировали осуществить с сентября 2022 по июль 2023 года. Но когда пришло время перегона первого состава, Siemens Mobility заявил, что не может этого сделать из-за введенных Евросоюзом санкций против России. Спустя месяц компания передала РЖД уведомление о расторжении контракта.

Российский перевозчик обратился в апелляционный суд с просьбой разрешить ситуацию. Запрос удовлетворили. В решении говорилось, что санкционное законодательство Евросоюза не может применяться на территории России, а также не распространяется на ранее заключенные контракты. Кроме того, расторжение договора в одностороннем порядке не предусмотрено.

Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник, 25 апреля, подтвердил это решение, чем обеспечил его вступление в силу.

ОАО «Российские железные дороги», напомнили «Известия», дважды обращалось в Евросовет с требованием снять введенные ограничения, которые разрушили хозяйственные цепочки и отношения между перевозчиком и европейскими контрагентами, поставив под угрозу эксплуатацию высокоскоростных пассажирских поездов.