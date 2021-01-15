Суд наказал петербурженку, врезавшуюся в столб на каршеринговом авто

Виновнице ДТП назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года 10 месяцев условно, дали двухлетний испытательный срок и запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с управлению транспортным средством.

Должностные лица взыскали с подсудимой 177 300 рублей для возмещения материального ущерба и 400 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Авария произошла 28 января на Дальневосточном проспекте. Женщина врезалась в столб на каршеринговом Volkswagen Polo. В машине сидели две девушки в возрасте 27 и 29 лет, они получили тяжелые травмы. Когда к машине подошли медики и сотрудники ДПС, девушки не могли внятно ответить, кто находился за рулем в момент ДТП. Обе утверждали, что были пассажирками «Делимобиля». У авто был сильно искорежен передний бампер.