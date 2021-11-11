Subaru презентовала первый электрический кроссовер
Компания Subaru презентовала свой первый полностью электрический кроссовер Solterra
Японская компания Subaru 11 ноября презентовала свой первый целиком электрический кроссовер Solterra. За представлением экологичного автомобиля проследил ТАСС.
Электромобиль разработали совместно с другой корпорацией, которая ранее уже показывала свои достижения в области такого транспорта. Это производитель из той же страны — Toyotа. В Toyota первыми создали электрокроссовер на той же платформе, он получил название bZ4X.
Новый автомобиль обладает полноприводной системой, которая функционирует весьма необычно — в каждом из четырех колес установлен отдельный двигатель. После полной зарядки кроссовер может проехать примерно 460 километров, что на 130 километров больше, чем у Toyota bZ4X, который к тому же обладает только передним приводом.
Solterra должна поступить в продажу уже в 2022 году, но цена на транспортное средство пока не озвучена.
Корпорации Subaru и Toyota решили сотрудничать в области разработок экологичного транспорта в 2019 году. Раньше у этих компаний уже были коллаборации, они выпустили одинаковые спорткары.