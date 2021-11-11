Subaru презентовала первый электрический кроссовер

Японская компания Subaru 11 ноября презентовала свой первый целиком электрический кроссовер Solterra. За представлением экологичного автомобиля проследил ТАСС.

Электромобиль разработали совместно с другой корпорацией, которая ранее уже показывала свои достижения в области такого транспорта. Это производитель из той же страны — Toyotа. В Toyota первыми создали электрокроссовер на той же платформе, он получил название bZ4X.

Новый автомобиль обладает полноприводной системой, которая функционирует весьма необычно — в каждом из четырех колес установлен отдельный двигатель. После полной зарядки кроссовер может проехать примерно 460 километров, что на 130 километров больше, чем у Toyota bZ4X, который к тому же обладает только передним приводом.

Solterra должна поступить в продажу уже в 2022 году, но цена на транспортное средство пока не озвучена.

Корпорации Subaru и Toyota решили сотрудничать в области разработок экологичного транспорта в 2019 году. Раньше у этих компаний уже были коллаборации, они выпустили одинаковые спорткары.