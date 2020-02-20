Subaru отзовет более 600 кроссоверов в России из-за брака

В данной модели нашли брак. У таких машин на заводе-изготовителе был установлен бракованный клапан системы вентиляции картера двигателя. Отзовут авто, проданные официальными дилерами в 2018–2019 годах.

Владельцев машин просят обратиться в сервисный центр для бесплатной диагностики и замены клапана.