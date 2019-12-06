Subaru назвала новинки для рынка России в 2020 году

Среди них обновленный Subaru XV, а также две или три спецверсии для кроссовера Forester и седана Legacy. Они появятся на отечественном рынке во второй половине 2020 года. А вот кроссовер Outback нового поколения, который впервые показали на автосалоне в Нью-Йорке весной, привезут для продажи в Россию в 2021-м.

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Во внешнем облике нового Subaru Outback почти ничего не изменилось, что нельзя сказать про технические характеристики. Шестое поколение универсала создано на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), которую уже получил Forester, отметило ИА Nation News. Благодаря использованию этого шасси жесткость кузова на кручение увеличилась на 70%. Кроме того, впервые за долгие годы Outback получил турбомотор.

Мощность 2,4-литрового двигателя — 264 лошадиных сил. Он работает вместе со старым «атмосферником» объемом 2,5 литра.