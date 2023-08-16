Транспорт 16 августа 2023, 15:40 Студенты Политеха в Петербурге разработали легкий и сверхпроходимый квадроцикл

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Недорогой, легкий и сверхпроходимый квадроцикл в качестве учебной работы разработали студенты Политехнического университета Петра Великого. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Этот прототип от других квадроциклов отличает то, что в нем есть только одно место — для пилота.

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Что касается технических характеристик, то мощность агрегата — 28 лошадиных сил при весе в 350 килограммов. Студенты рассказали, что разгоняться транспортное средство может до 60 километров в час.