Льготы на перелеты предложили распространить на студентов до 30
Правительству предложили позволить студентам и аспирантам в возрасте до 30 лет покупать авиабилеты по льготным ценам. С такой инициативой выступила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова, сообщили «Известия».
В пресс-службе кабмина уточнили, что депутатское обращение было направлено в Минтранс и Росавиацию.
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Сейчас федеральные власти субсидируют перелеты из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Льготные билеты могут приобрести россияне в возрасте до 23 лет, а также инвалиды, пенсионеры и члены многодетных семей.
Для остальных пассажиров на данных направлениях действуют плоские тарифы, они тоже ниже рынка и субсидируются государством.
По мнению депутата, удешевление авиабилетов для студентов и аспирантов будет способствовать развитию молодежного туризма, а также позволит участвовать им в научных и семинарах и конференциях.