Студентам вернули льготный проезд по «Стрелке» в Подмосковье. Вот как ее разблокировать

С 7 февраля студентам снова разрешили ездить по «Стрелке» в общественном транспорте Подмосковья. Карты разблокированы для передвижения на автобусах, троллейбусах, трамваях, электропоездах.

Если баланс льготных карт остался на положительном уровне при блокировке, то «Стрелкой» уже можно воспользоваться и расплатиться по существующему тарифу. А карты, на которых баланс оказался ниже неснижаемого остатка, попали в стоп-лист. Их достаточно просто пополнить для разблокировки.

Узнать баланс и оперативного пополнить «Стрелку» можно через личный кабинет или в мобильном приложении «Стрелка».

Скоро для проезда на транспорте не нужно будет покупать несколько карт — «Стрелка» и «Тройка» объединятся в одну. Единую транспортную карту для жителей столицы и Подмосковья уже начали внедрять. К концу года пользоваться «Тройкой» можно будет во всем транспорте Московской области.

Сейчас в Подмосковье идет активная вакцинация местных жителей. В январе каждый день врачи ставили по семь тысяч прививок.