Транспорт 14 августа 2023, 15:21 Строящиеся станции метро в Москве проверили с начала года 125 раз Заммэра Москвы Бочкарев: 125 проверок на строящихся объектах метро провели с начала года Пресс-служба комитета градостроительной политики и строительства Москвы

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С начала 2023 года на строящихся станциях столичного метрополитена провели 125 выездных проверок, что помогает контролировать качество работ над важнейшим элементом инфраструктуры мегаполиса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, каждый объект проверяется в индивидуальном режиме, что позволяет еще и увеличить скорость строительства.

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«Сдавать объекты раньше срока удается благодаря высокому профессионализму метростроителей и грамотному строительному надзору, который позволяет оперативно выявить или предотвратить возможные нарушения. Всего с начала года специалисты Мосгосстройнадзора провели 125 выездных проверок в метро», — заметил Бочкарев.

Мосгорстройнадзор сейчас уделяет особое внимание завершению работ на сразу нескольких новых станциях метрополитена — на Солнцевской линии от станции «Пыхтино» до «Аэропорта Внуково» и на Люблинско-Дмитровской ветке от тупиков за станцией «Селигерская» до «Физтеха».

Ранее Минтранс России предложил отказаться от дублирования указателей в метро на английский язык.