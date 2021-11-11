Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург могут отменить или перенести по срокам. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«На уровне правительства обсуждается возможность отказа от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург или серьезного сдвига сроков проекта. Вместо него предлагается построить выделенный грузовой ход между городами», — сказано в материале.

По данным издания, в протоколе совещания от 27 октября у первого вице-премьера Андрея Белоусова по финансовому плану и инвестпрограмме РЖД на 2022–2024 годы было поручение проработать дополнительно ряд вопросов. В частности, речь шла о реализации проекта по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Его нужно вновь оценить с учетом поручений российского президента Владимира Путина, а также приняв во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна.

В проекте протокола, с которым также ознакомилась газета, этот пункт излагался по-другому: «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей».

Вместе с обсуждением варианта отказа от проекта рассматривается возможность создания грузового хода. Он нужен для обеспечения движения грузов на этом направлении. РЖД не дали комментариев по данной теме.

Предполагалось, что магистраль сократит время поездки из Москвы в Санкт-Петербург до двух часов 15 минут. Ее строительство собирались завершить в конце 2026 года, проект оценивался в 1,4-1,7 триллиона рублей.