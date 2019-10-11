  • Строительство в разгаре. Рабочие возводят пролеты путепровода в Дедовске

    11 октября 2019, 12:55

    Евгения Остапенко, Лариса Голобородько

    В Дедовске продолжается строительство путепровода. Работы уже выполнены на 35%. Сейчас рабочие приступили к сборке металлоконструкций пролетного строения.
    Строительство в разгаре. Рабочие возводят пролеты путепровода в Дедовске

    Монтаж самой конструкции начнется в середине октября и завершится к концу года. Также продолжается переустройство инженерных коммуникаций железных дорог, сетей водопровода и линий электроснабжения. Работают на стройке 48 специалистов и 12 единиц техники.

    «Общий вес металлоконструкций пролетного строения составляет порядка 600 тонн. После сборки строители приступят к монтажу. Пролет длиной свыше 120 метров будет опираться на четыре опоры, строительство двух из них уже завершено», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

    Строительство в разгаре. Рабочие возводят пролеты путепровода в Дедовске | Изображение 1
    Источник фото: Минтранс МО

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    Новый путепровод обеспечит транспортное сообщение между частями города. Запуск движения запланирован на III квартал следующего года. Благодаря путепроводу жители Дедовска будут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часа ежедневно.

    Строительство путепровода ведется с ноября 2018 года. Об этом попросили местные жители губернатора Андрея Воробьева. Путепровод войдет в состав транспортной развязки в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная.