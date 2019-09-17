Строительство тоннеля началось на площади Громова в Жуковском. Он сократит путь к Раменскому

В подмосковном Жуковском в рамках реконструкции ул. Туполева приступили к работам по строительству подземного тоннеля на площади Громова. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Протяженность тоннеля составит свыше 710 метров, из них длина закрытого участка — 280 метров. Движение будет осуществляться по четырем полосам. Подземный тоннель станет частью двухуровневой транспортной развязки и обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта в сторону Раменского.

«В настоящий момент идет подготовка к изъятию грунта для дальнейшего устройства подземной части тоннеля. Одновременно проводятся работы по переустройству инженерных коммуникаций», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Министр добавил, что для удобства пешеходов над тоннелем будет устроен надземный пешеходный переход, также будут установлены остановки общественного транспорта. Строительство тоннеля планируется завершить к концу 2020 года.

Параллельно ведутся работы на других участках: продолжается расширение проезжей части и строительство двух надземных пешеходных переходов на ул. Туполева. Всего построят пять надземных пешеходных переходов, которые обеспечат безопасное и комфортное передвижение жителей и будут оборудованы с учетом доступа маломобильных групп населения. Новые переходы появятся на ул. Туполева во втором квартале 2020 года.

Реконструкция ул. Туполева началась в 2018 году. Реконструируемый участок протяженностью свыше 2,7 км проходит от транспортной развязки на пересечении ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через р. Хрипань. В ходе реализации проекта автодорога будет расширена до шести полос, по три в обе стороны. Расчетная скорость движения по новой автодороге составит 70 километров в час с перспективной интенсивностью движения порядка 50 тысяч автомобилей в сутки. Завершить все работы по реконструкции ул. Туполева планируется в четвертом квартале 2020 года.