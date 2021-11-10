Строительство станции метро «Туристская» в Петербурге может начаться в 2022 году

Станцию метро «Туристская» в Приморском районе Санкт-Петербурга могут начать строить уже в 2022 году. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».

Сейчас ведется согласование исходно-разрешительной документации, а также подготовка необходимого строительного оборудования. Если оборудование поставят в марте следующего года, как и ожидается, строительные работы могут начаться вскоре после этого, пояснило ИА Nation News.