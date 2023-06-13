Транспорт 13 июня 2023, 13:34 Строительство станции метро «Новаторская» завершили на 75% Заммэра Москвы Бочкарев: станцию «Новаторская» Троицкой линии метро достроили на 75% Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство станции «Новаторская» Троицкой линии метро завершили на 75%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На станции «Новаторская» Троицкой линии метрополитена завершаются земляные и монолитные работы, осуществляется обратная засыпка котлована, ведется монтаж электрического кабеля, трубопроводов и систем вентиляции. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Он уточнил, что на станции идет архитектурная отделка служебных помещений и пассажирской зоны. На полу уже уложили гранит, а колонны облицевали мрамором.

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На данный момент на станции выполняют монтаж подсистем на путевой стене, где позже будут размещены панели из алюминия и триплекса оранжевого и черного цветов. Также продолжаются работы по устройству верхнего строения пути.

Станция «Новаторская» станет пересадочной на платформу Большой кольцевой линии метро, поэтому здесь использовали аналогичные материалы и цветовую гамму.