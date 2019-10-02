Строительство подпорной стены развязки началось в Солнечногорске. Она сократит путь к заводу «Мерседес»

В городском округе Солнечногорск началось строительство подпорной стены новой транспортной развязки к индустриальному парку «Есипово». Работы ведутся на съезде с Ленинградского шоссе. Длина сооружения составит почти 100 метров. Новая транспортная развязка находится на пересечении Ленинградского шоссе и «М10 «Россия» — «Ложки-Поварово-Пятница».

«Эта развязка станет продолжением построенной в 2018 году дороги «М10 «Россия» — «Ложки-Поварово-Пятница». Объекты значительно улучшат транспортную доступность индустриального парка «Есипово», где расположен автомобильный завод «Мерседес», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Еще один индустриальный парк возведут в Солнечногорске. «Есипово-2» расположится на 285 гектарах Подробнее

Гержик добавил, что в настоящий момент на объекте ведется устройство фундамента подпорной стены и переустройство инженерных коммуникаций. Эти работы направлены на то, чтобы открыть съезд с дороги от парка «Есипово» на Ленинградское шоссе уже в четвертом квартале этого года, а строительство развязки планируется завершить во втором квартале 2022 года.

На участке строители переустраивают линии газоснабжения и электроснабжения, сети связи, а также ведут устройство земляного полотна на съездах развязки. Общая протяженность транспортной развязки со съездами составит 4,7 км, включая путепровод длиной 105 м. На объекте будут установлены шумозащитные экраны, новые инженерные коммуникации и наружное освещение.

Объекты позволят обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей по Ленинградскому шоссе от индустриального парка «Есипово», где расположен автомобильный завод «Мерседес», открытие которого состоялось в апреле 2019 года. Мощность завода составит порядка 22 тысяч автомобилей в год, при полной загрузке предприятия будет задействовано 1,5 тысячи рабочих мест.