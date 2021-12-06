Строительство новых веток метро в Петербурге перенесли

Строительство новых веток метро в Санкт-Петербурге перенесли вновь. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на документы профильных комитетов Петербурга.

По плану станции «Казаковскую», «Путиловскую» и «Горный институт» должны были построить к 2024 году в Красносельском, Кировском и Василеостровском районах соответственно.

Но пока их появления стоит ждать не раньше 2028 года. При этом станции «Пискаревка» и «Лахта» откроют только к 2036 году, а метро в аэропорт Пулково проложат минимум к 2050 году.