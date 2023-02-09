09 февраля 2023, 22:17
Строительство новых станций метро стартовало в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде началось строительство новых станций метро. Строители уже заливают первую сваю котлована. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «МетроНН».
Работы проводят на улице Горького. На этой территории возведут 210 свай. Они послужат основой для ограждающей конструкции кантована.
Реклама
В дальнейшем рабочие начнут проводить земляные работы. Глубина котлована составит 12 метров.
Реклама
Метро
Реклама
Реклама