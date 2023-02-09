Транспорт 09 февраля 2023, 22:17 Строительство новых станций метро стартовало в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде началось строительство новых станций метро. Строители уже заливают первую сваю котлована. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «МетроНН».

Работы проводят на улице Горького. На этой территории возведут 210 свай. Они послужат основой для ограждающей конструкции кантована.

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В дальнейшем рабочие начнут проводить земляные работы. Глубина котлована составит 12 метров.

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