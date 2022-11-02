Строительство нового тоннеля метро до Сенной в Нижнем Новгороде начнется в 2022 году | 360°

Транспорт 02 ноября 2022, 23:29 Строительство нового тоннеля метро до Сенной в Нижнем Новгороде начнется в 2022 году

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В Нижнем Новгороде начнутся работы по закладке новых станций метро. Они должны стартовать до конца 2022 года. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на группу нового производства метрополитена в социальной сети «ВКонтакте».

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На данный момент нет точной даты начала строительства. Известно лишь, что работы организуют до конца текущего года. Примерно шесть месяцев потребуется на то, чтобы оборудовать тоннелепроходческий щит в одном направлении.