Строительство еще 25 станций метро в Москве начнется с 2021 года

Уточняется, что за счет городского бюджета власти собираются ввести в эксплуатацию более 58 километров линий подземки. Помимо прочего, появится 33 объекта транспортно-пересадочных узлов. За этот же период в столице возведут четыре электродепо, куда поезда будут прибывать на ремонт при поломке и отстаиваться в ночное время, пишет сайт «Русская планета».

«В частности, речь идет об участках Большой кольцевой, Солнцевской — от „Рассказовки“ до станции „Внуково“, Сокольнической (линиях, — прим.ред.) — от „Коммунарки“ до „Потапова“», — отметили в пресс-службе.

Также представители мэрии упомянули Люблинско-Дмитровскую ветку — от «Селигерской» до Северного района и станции «Южный порт» .